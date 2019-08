Naval Group Floats Out Suffren Nuclear Attack Sub

(Source: compiled by Defense-Aerospace.com; posted Aug. 02, 2019)

Première étape de la phase d’essais du #Suffren : après la fin de la phase de construction et la cérémonie d’inauguration du 12 juillet, le sous-marin a été mis à l’eau aujourd’hui par la #DGA avec @navalgroup pic.twitter.com/d85VMVxNjs — Direction générale de l'armement (@DGA) August 1, 2019

[MISE A L'EAU] ⚓ Trois semaines après son transfert, le #Suffren a été descendu en fond de bassin. #navgeek #timelapse pic.twitter.com/7KtqbQhPZG — Naval Group (@navalgroup) August 2, 2019

2⃣ Dans quelques semaines, la porte du bassin sera ouverte et il se remplira selon le principe de l'écluse. #navgeek #suffren pic.twitter.com/9YKisVZtgO — Naval Group (@navalgroup) August 2, 2019

PARIS --- French shipbuilder Naval Group has floated out Suffren, the French Navy’s first Barracuda-class nuclear attack submarine.The boat was officially unveiled on July 12, but because of delays in her completion the actual floating out had to be delayed until late July, and finally took place yesterday.Here is a twitter-based report of the event:-ends-